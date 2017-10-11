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الاحتلال الاسرائيل يغلق الطرق لتسهل تدفق المستوطنين على البلدة القديمة بالقدس

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مصراوي Masrawy

الاحتلال الاسرائيل يغلق الطرق لتسهل تدفق المستوطنين على البلدة القديمة بالقدس

02:21 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

الاحتلال الاسرائيل يغلق الطرق لتسهل تدفق المستوطنين على البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال الاسرائيل

رام الله- (ِأ ش أ):

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، طرقاً وشوارع رئيسية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، لتسهل على المستوطنين التدفق على البلدة القديمة بالقدس باتجاه باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى).

وأوضح شهود عيان إن الشارع الرئيسي في حي رأس العامود بسلوان تم إغلاقه أمام مركبات المواطنين الفلسطينيين بسبب حركة المستوطنين النشطة في "المقبرة اليهودية" في المنطقة تزامنا مع أيام ما يسمي بعيد "العُرش" اليهودي.

ومن ناحية أخرى عادت المستوطنة اليهودية المتطرفة "دوف موريس"، اليوم الأربعاء، لاقتحام المسجد الأقصى المبارك،بعد منعها من ذلك لمدة عامين بعد أن أساءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام أحد أبواب الأقصى في شهر يوليو من عام 2015.

وقال شهود عيان إنه ظهر مع المتطرفة دوف رئيس ما يسمى "منظمة العودة إلى جبل المعبد"، المتطرف رفائيل موريس.

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Asha

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