"النقض" تقضي بإعادة محاكمة 25 متهمًا بقضية " أحداث شغب قنا"

كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من 25 متهمًا في قضية "أحداث اقتحام وحرق منشآت بمبنى ديوان عام محافظة قنا"، ومجمع المحاكم بالمحافظة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.

كانت محكمة جنايات قنا قد قضت بالسجن عشر سنوات لـ 32 من أعضاء جماعة الإخوان، وبراءة 8 آخرين، في قضية اقتحام وحرق منشآت، بمبنى ديوان عام محافظة قنا، ومجمع المحاكم بالمحافظة، بينها حرق جراج السيارات الملحق بمقر إقامة محافظ قنا، وجراج مجمع محاكم قنا، وقتل شخص وإصابة آخر، وذلك خلال الأحداث التي شهدتها مدينة قنا، في شهر اغسطس عام 2013.

ووجهت للمتهمين تهم، بينها القتل، والشروع في القتل، والتجمهر، وإشعال النيران بمحكمة قنا الابتدائية، ومحكمة استئناف قنا، ومقر إقامة محافظ قنا، وحرق خمسة عشر سيارة مملكة للمحافظة ولوزارة العدل.