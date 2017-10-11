ضبط 210 سائقين تحت تأثير المخدرات في حملات مرورية على مدار أسبوع

كتب- علاء عمران:

نفذت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية وانضباطية على الطرق، خلال أسبوع؛ ما أسفر عن ضبط 210 سائقين تحت تأثير المواد المخدرة.

ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات، بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط قائدي المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة.

وأسفرت جهود تلك الحملات - خلال الفترة من (2 - 8) أكتوبر الجاري - عن ضبط 210 سائقين تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل كل واقعةٍ على حدةٍ، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة صور الخروج على القانون.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور.