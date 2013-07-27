الحلقة (16) من "ميراث الريح": مشاجرة ثابت وماجد مع فردوس على أموال "الطيب"

كتب : مروة مدحت منذ 22 دقيقة

بدأت أحداث الحلقة (16) من مسلسل "ميراث الريح" بمشاجرة بين ثابت وماجد مع والدتهما فردوس، التي تقوم بدورها عفاف شعيب، على أموال الحاج إبراهيم الطيب، وتطردهما فردوس من المستشفى. وتطلب والدة علياء من صديقتها أن تساعدها على تخطي ما تعانيه.

يطلب الطيب، من رأفت أن يعتني بالمستشفى بعد وفاته، ويغشى عليه فجأة ليخرج الجميع، ويؤكد رأفت للجميع أنه لا يمكنه السفر الآن لأن هذا يمثل خطورة كبيرة على صحته، ويعرض رأفت على فردوس طلب طبيب من الخارج لعالج الحاج إبراهيم وتوافق فردوس.

ويحاول ثابت وماجد وسمير مع المدير المالي، أن يخططوا لطرد صبري وسليم من المجموعة، ويقترح رفعت عليهم أن يطردوهما بحجة قانونية ويطلب من ثابت أن يأمر بإيقافهما عن العمل والتحقيق معهما، وتطلب هالة من رحمة أن تتزوج أخيها، وتحكي رحمة لرأفت شقيقها ما طلبته هالة.

تسأل مديحة زوجها سمير عن الأمور في المجموعة، بينما يتحدث رأفت مع أحد الأطباء الأجانب، ويخبر ابيه الحاج عبد الله أن الطبيب الأجنبي سبق وأجرى عملية مثل حالة الحاج إبراهيم الطيب، وأنه سيكون في مصر بعد يومين، ويطلب الدكتور رشاد من رحمة أن تشرف على نقل الأدوية، بينما تأتي قوة من المباحث وتلقي القبض عليها.

يذهب الدكتور رأفت إلى القسم ليعرف سبب القبض على شقيقته، ويتضح أن رحمة كانت تتفق مع المباحث على هذا المخطط للإيقاع بالدكتور رشاد، ويصر الضابط على أن تقضي رحمة ليلتها في القسم، ويبات والدها الحاج عبد الله معها.

"ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة وسمية الخشاب وعفاف شعيب وطارق الإبياري.