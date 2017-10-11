ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القناطر الخيرية، القبض على 3 عاطلين، كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه، تحت تهديد السلاح الناري، وبحيازتهم أسلحة نارية، واعترفوا بارتكاب واقعة سرقة دراجة بخارية من شخصين على طريق "القناطر - السيفا"، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من النقيب أحمد عبدالغني معاون مباحث مركز القناطر، يفيد بتلقيه بلاغًا من كلًا من "عمرو. ر" 33 عامًا، طباخ، و"محمود. ش" 22 عامًا، طباخ، أنهما حال استقلالهما دراجة نارية ملك الاول رقم 136185 قليوبية على طريق "القناطر - السيفا"، استوقفهما 3 أشخاص مجهولين يحملون أسلحة نارية، وأجبروهما على التوقف واستولوا على الدراجة النارية و2 هاتف محمول ومبلغ مالي 350 جنيهًا وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصل فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة كلًا من "محمد. س" 25 عامًا، عاطل، و"محمود. خ" 26 عامًا، عاطل، و"أحمد. ف" سن 19 عاطل والذين كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية ومتعلقات قائديها، كرهًا تحت تهديد السلاح الناري.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهم الدراجة النارية المستولى عليها، وبحيازة الأول سلاح ناري بندقية خرطوش وبحوزة الثاني فرد خرطوش وبحوزة الثالث سنجة، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة وجاري تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.