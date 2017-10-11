روسيا تعتبر أحداث كتالونيا شأنا إسبانيا داخليا وتأمل بحله عبر الحوار
روسيا تعتبر أحداث كتالونيا شأنا إسبانيا داخليا وتأمل بحله عبر الحوار
02:05 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
أحداث كتالونيا
موسكو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر الأحداث في كتالونيا شأنا إسبانيا داخليا ، وتأمل في حله عبر الحوار.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أنه انطلاقا من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، نعتبر الأحداث في كتالونيا شأنا داخليا لإسبانيا.
وأضاف البيان أن روسيا تعرب عن أملها بأن تحل هذه الأزمة في إطار التشريعات الإسبانية حصرا، مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة في إطار التشريعات الإسبانية يحقق مصلحة إسبانيا كدولة موحدة ومزدهرة، مع الالتزام بضمان حقوق وحريات كل مواطني هذا البلد.
يذكر أن رئيس حكومة أقليم كتالونيا كارليس بيجديمونت كان قد أعلن مساء أمس الثلاثاء انفصال الإقليم عن أسبانيا ،وفى نفس الوقت دعا إلى إجراء محادثات مع إسبانيا لإنهاء الأزمة.
وكان إقليم كتالونيا قد أجرى استفتاء على الانفصال عن إسبانيا وصفته حكومة مدريد بـ"غير القانوني"، فيما أظهرت النتائج الأخيرة التى نشرتها حكومة الإقليم أن 18ر90 % من الناخبين صوتوا لصالح الانفصال عن اسبانيا.
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