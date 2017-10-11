7 مشاهير هاجموا «أبو تريكة».. أحدهم: «كان بيلم الكور من ورا سور الترسانة»

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"أبو تريكة في كأس العالم"، هاشتاج تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقوة في الفترة الأخيرة عقب تأهل المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم بعد غياب لمدة 27 عامًا، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعودة لاعب الأهلي السابق "محمد أبو تريكة"، والذي صدر حكمًا سابقًا بوضعه على قوائم الإرهاب.

ونستعرض فيما يلي عدد من المشاهير الذين هاجموا أبو تريكة في مواقف مختلفة..

1- عمرو أديب

سخر الإعلامي "عمرو أديب" من المطالبات بعودة "أبو تريكة" للعب في كأس العالم، وقال "أديب" في حلقة أمس الثلاثاء من برنامجه "كل يوم": "طيب أبو تريكة مخدش حقه ليه قبل كده وموصلناش كاس العالم؟.. أبو تريكة كان له زمنه وأخذ حقه وخلص وراح والحياة مش بتقف على حد.. دا بطل من سنتين أبو تريكة".، وتابع: "يعني محمد صلاح او تريجية او عمرو جمال يقولوا اية.. الناس اللي سافت التراب صلاح عجز 10 سنين في ضربة الجزاء، ناس تعبت وعملت وتيجي تقولهم عايز ابو تريكة يعني صلاح "خرونج" ما بيعرفش يلعب كورة.. تاخدوهم لحم وترموهم عضم".

ومع ذلك اختتم "أديب" كلامه قائلًا: "بحب أبو تريكة ومش هنكر إنه نكد عليا، وعلى كل الزملكاوية، بس خلاص أبو تريكة خلص خلاص"، على الرغم من أن تصريحاته تلك لاقت انتقادًا من الكثيرين عبر السوشيال ميديا.





2- داليا البحيري

موجة واسعة من الهجوم والانتقادات واجهتها الفنانة "داليا البحيري" في يناير الماضي عقب إهانتها "أبو تريكة" بعد صدور حكمًا قضائيًا بإدراجه على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، حيث قالت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أبو تريكة إرهابي من قبل ما يساند الإخوان! خلقته بتقول إرهابي"، وهو ما عرضها للكثير من السخرية والإهانات من قبل محبي "أبو تريكة"، فحذفت منشورها واعتذرت عنه.

3- أميرة فتحي

لم تكن الفنانة "داليا البحيري" الوحيدة التي هاجمت "أبو تريكة" بعد إدراجه على قوائم الإرهاب، وإنما لحقتها الفنانة "أميرة فتحي"، والتي قالت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنا مش عايزة أسمع حد يتكلم تاني عن العدالة الاجتماعية، انتوا ناس عندكو شيزوفرنيا، ولا عمركوا هتبقو متحضريين طول مانتوا مقضينها عواطف، القانون مابيقرقش بين وزير وغفير، وأبو تريكة مش أحسن من الوزراء والرؤساء اللي اتحكموا"، وانهالت عليها التعليقات اللاذعة المهاجمة لتصريحاتها.

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4- أحمد موسى

هاجم الإعلامي "أحمد موسى" في يناير من العام الماضي "أبو تريكة"، من خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، وذلك عقب تصريح اللاعب السابق بدفن "تي شيرت" غزة معه بعد الوفاة، وذلك أثناء تكريمه في حفل توزيع جوائز «الكرة الذهبية» الجزائري، وقال "موسى": "أنا كنت بحبك وبعشقك يا أبوتريكة بس من ساعة ما بقيت إخواني كرهتك وانتهيت بالنسبالي"، وأضاف: "أبوتريكة تحدث كأنه زعيم وشايل القضية الفلسطينية على دماغه والدول الإسلامية على رأسه وكأنه يحرك الكون".

5- خالد الغندور

عقب تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية في نهاية العام الماضي، هاجم الإعلامي "خالد الغندور" اللاعب السابق "أبو تريكة" واتهمه بعدم التضامن مع الضحايا، وذلك عبر إذاعة "شعبي إف إم"، وقال: "أبو تريكة نشط علي السوشيال ميديا، ويداعب الجميع بهزار وسخرية وأبرزها حديثه مع سعد سمير وحديثه المستمر مع المشجعين.. لذلك كان واجب عليه تقديم واجب العزاء والتضامن مع الضحايا".

وكان "الغندور" هاجم "أبو تريكة في حوار سابق مع الإعلامي "طوني خليفة"، قائلًا: "ماسك المصحف ومفهمنا إنه قديس ومتدين وهو يمثل ليحصل على ركلة جزاء غير صحيحة ويحصل بها فريقه على الدوري، أبو تريكة ممثل كبير".

6- أحمد بدير

أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "100 سؤال" مع الإعلامية "راغدة شلهوب" عبر فضائية الحياة في نوفمبر عام 2015، انتقد الفنان "أحمد بدير" اللاعب السابق، قائلًا: "الفنان أحمد بدير، إنه انقلب على لاعب الأهلى المعتزل محمد أبو تريكة، بسبب مواقفه السياسية.

أضاف بدير: "لا يستحق أبو تريكة لقب أمير القلوب، أنا بكرهه هو وأحمد عبد الظاهر، وبكره أي إنسان ضد مصر"، وأضاف: "أبو تريكة خلوق، وحرّيف، وجاب لنا بطولات، لكني انقلبت 360 درجة بسبب مواقفه السياسية".



7- توفيق عكاشة

هجوم شرس شنه الإعلامي "توفيق عكاشة" في عام 2015 من خلال برنامجه "مصر اليوم" الذي كان يذاع على فضائية "الفراعين"، وذلك بعد قرار التحفظ على أموال "أبو تريكة"، وقال "عكاشة: "أنا أول واحد كنت أعرف حقيقة أبو تريكة، وهاجمته عندما كان الإخوان في سدة الحكم وطالبته بالاعتزال وقتها بعد إثبات تورطه في تمويل حماس وتمويل اعتصام رابعة بالأموال لشراء الأسلحة لقتل رجال الشرطة".

وأضاف: "أبو تريكة نسي نفسه أنه كان بيلم الكور من ورا سور نادي الترسانة وكان بيجيبها مشي من نادي الترسانة، وأنا قلت من زمان من هو أبو تريكة"، ولم يتوقف الأمر عند ذلك وإنما امتد للسب والألفاظ الخارجة، وهو ما عرضه لانتقاد واسع وهجوم من قبل الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.