7 فنانين غنوا لبناتهم.. أحدهم قتل السرطان ابنته وأخرى غنت لـ«الحفاضات»

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عادة تكون هدايا الفنانين، وخاصة المطربين منهم، مميزة لأبنائهم، ولكن تخص أغلب الهدايا البنات عن الأولاد، وبعض الفنانين يفضل الغناء لابنته في مناسبات خاصة، في حين غنى البعض الآخر لبناتهم بعد الرحيل، ونستعرض فيما يلي مجموعة من هؤلاء.

1- تامر حسني

في يناير عام 2014، أهدى الفنان تامر حسني أغنية لابنته "تاليا" من الفنانة المغربية "بسمة بوسيل"، وهي أغنية بعنوان "حبيبتي"، كشف عنها في برنامج "رحلة صعود" عبر فضائية MBC، وتقول كلماتها: "لو خوفي عليكي ظل لكان العالم لسه مشافش نور الشمس ولا لونها يطلع ايه.. لو حبي ليكي مطر لكان البحر شاف نفسه يعيني جنبك قليل قد إيه.. ياه على أول مرة سمعت أنا صوت خارج منها.. ياه على أول خطوة وأنا رايح خايف أشيلها.. ياه على أول بصة بصيتها وعيني في عينها.. ياه على أول مرة تلمسني حبيبتي بإيدها".

2- نانسي عجرم

نجاح واسع حققته المطربة اللبنانية نانسي عجرم في عام 2012 بإطلاق ألبوم "يابنات"، والذي اعتقد كثيرون أنه مخصص لابنتيها "إيلا وميلا"، ولكنه في الحقيقة كان ثاني ألبوم غنائي للأطفال ولم تخصصه لابنتيها، في حين أهدت طفلتها "إيلا" قبلها بعام واحد أغنية "حضري لعبك"، وقالت فيها: "حضري لعبك رتبي تختك لو سألوا مين جاي لعندك قولي ايلا اختك.. وخبري البابا صار عنده بنوتين واسالي الماما غنية اختي ايلا وين".

3- هاني شاكر

على الرغم من أن الحياة لم تمهله المزيد من الوقت لتقديم أغنيات لابنته "دينا" التي فارقت الحياة في عام 2011؛ فإن الفنان "هاني شاكر" حرص على تذكرها بعدد من الأغنيات بعد وفاتها، من بينها أغنية "حبيبة قلبي" و"بعدك انتهيت" و"برواز صورتك".

4- ليلى غفران

"الجرح من نصيبي"، كانت الأغنية التي عبرت بها الفنانة "ليلى غفران" عن حزنها الشديد لفراق ابنتها "هبة" التي قتلت بطريقة مأساوية في عام 2009، وقالت في أغنيتها: "مشتاقة ليك حبيبي يا أغلى من حبيبي.. هيكون الدمع بختي والجرح من نصيبي.. لكن صعبان عليا مبقاش في حد ليا.. الدنيا ضلمة بعدك والحزن هد فيا".

5- مي كساب

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في نهاية العام الماضي، فاجأت الفنانة "مي كساب" زوجة المطرب "أوكا"، بنشر أغنية لطفلتها "فريدة"، أهداها لها الشاعر شريف طاهر والمنتج محمد علام، وفي يناير الماضي، فاجأت أيضًا متابعيها على موقع "انستجرام" بنشر أغنية ألفتها بنفسها لطفلتها عن "الحفاضات".



لم تكتفِ "مي" بذلك، وإنما أهدت فريدة في مارس الماضي أغنية أخرى بعنوان "حبيبة قلبي"، تقول كلماتها: "بحبك يا فريدة .. دخلتى قلبى بسرعة غريبة".

6- عمرو دياب

غنى الفنان "عمرو دياب" مرات كثيرة لبناته، وكان من بينها أغنية "نور عيني" فكانت مخصصة لابنته "نور" وأطلقها عام 1996، أما في عام 2013 فأطلق أغنية "يا كنزي" لابنته "كنزي"، وكذلك أهدى لابنته الصغرى "جنا" أغنية باسمها في ألبوم "شفت الأيام" عام 2014.

7- كارول سماحة

أهدت المطربة اللبنانية "كارول سماحة" في العام الماضي، أغنية لابنتها "تالا" تحمل اسمها، وتقول كلماتها: "جبنالا للحلوة هدية وحلمنا بعيدا.. ونطرنا مجيتها وهيي تتدلل وتزيدها.. قمنا سميناها تالا وحاكيناها.. واسواره دهب وعدناها تلبسها بايدا".