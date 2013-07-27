الحلقة (18) من "لن أطلب الطلاق": خالد يتزوج من أخرى انتقاما من زوجته

كتب : سارة محمد منذ 13 دقيقة

في الحلقة الثامنة عشر من المسلسل الخليجي "لن أطلب الطلاق"، يذهب خالد إلى نوال بالمنزل كي يتشاجر معها لإقامتها قضية "خلع" عليه، ويقول لها بإنه لن يطلقها إلا عندما يتزوج أولا، وتقنع "سندس" والدتها بالذهاب للكوافير حتى تعمل "نيو لوك" من أجل أن تعجب ابيها، وترى هناك حنان وتستاء من نسيانها لأخيها واهتمامها بنفسها.

في مشهد آخر يظهر خالد وقد تزوج من آخرى، ويعجب عبد الرحمن تغيير زوجته لشكلها ويسعد كثيرا، ويذهب عبد الله إلى حنان في عملها لرؤيتها وتسعد به، ويتحدثان لفترة ويتطرقان في حديثهما إلى تركها منزل زوجها، وتعبر له عن سعادتها بقرارها، وتستضيف زوجة خالد الجديدة اخته نوال بالمنزل.

"لن أطلب الطلاق" من تأليف إيمان سلطان وإخراج مصطفى رشيد، وتشارك في البطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي الكندري وأزهار الحلوجي.