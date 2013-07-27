أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (18) من "لن أطلب الطلاق": خالد يتزوج من أخرى انتقاما من زوجته

Google+ Print
الحلقة (18) من "لن أطلب الطلاق": خالد يتزوج من أخرى انتقاما من زوجته الحلقة (18) من "لن أطلب الطلاق": خالد يتزوج من أخرى انتقاما من زوجته

كتب : سارة محمد منذ 13 دقيقة

في الحلقة الثامنة عشر من المسلسل الخليجي "لن أطلب الطلاق"، يذهب خالد إلى نوال بالمنزل كي يتشاجر معها لإقامتها قضية "خلع" عليه، ويقول لها بإنه لن يطلقها إلا عندما يتزوج أولا، وتقنع "سندس" والدتها بالذهاب للكوافير حتى تعمل "نيو لوك" من أجل أن تعجب ابيها، وترى هناك حنان وتستاء من نسيانها لأخيها واهتمامها بنفسها.

في مشهد آخر يظهر خالد وقد تزوج من آخرى، ويعجب عبد الرحمن تغيير زوجته لشكلها ويسعد كثيرا، ويذهب عبد الله إلى حنان في عملها لرؤيتها وتسعد به، ويتحدثان لفترة ويتطرقان في حديثهما إلى تركها منزل زوجها، وتعبر له عن سعادتها بقرارها، وتستضيف زوجة خالد الجديدة اخته نوال بالمنزل.

"لن أطلب الطلاق" من تأليف إيمان سلطان وإخراج مصطفى رشيد، وتشارك في البطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي الكندري وأزهار الحلوجي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة