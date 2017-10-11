"الأرصاد" توضح أسباب التقلبات الجوية.. وتوجه نصائح للمواطنين

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما يحدث من تقلبات جوية هذه الأيام طبيعي جدًا؛ لأننا في فصل الخريف المعروف بالتقلبات الجوية السريعة.

وأضاف "عبد العال"، في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، أنه دائما تكون درجات الحرارة العظمى إلى حد ما مرتفعة، مع نشاط الجسم طوال فترة النهار؛ لذلك نشعر بارتفاع درجات الحرارة على عكس الليل يقل النشاط وتقل درجات الحرارة.

وأوضح، أن فصل الخريف تحدث به تغيرات جوية حادة، ومن الممكن أن تسقط أمطار تصل حد السيول، ولكن قبل حدوث ذلك بـ72 ساعة تنبه الهيئة بذلك.

ونصح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، بارتداء الجواكت الخفيفة في المساء خاصة الأطفال؛ لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

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