"شاكر": 92% نسبة تنفيذ محطة كهرباء العاصمة الإدارية

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن النسبة الفعلية للتنفيذ بمحطة الكهرباء الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغت 92%، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البترول لإنشاء المحطة.

وأضاف شاكر، خلال تدشين المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه تم العمل على تنفيذ محطات الكهرباء بتكنولوجيا حديثة تستهلك نسبة أقل من الوقود، موضحًا أن المحطة تعمل بقدرة 4800 ميجا وات.

وتابع: تم مضاعفة عدد محطات توليد الكهرباء خلال الثلاث سنوات الماضية، وما تم من أعمال خلال العامين الماضيين أمر غير مسبوق.