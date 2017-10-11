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"شاكر": 92% نسبة تنفيذ محطة كهرباء العاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

"شاكر": 92% نسبة تنفيذ محطة كهرباء العاصمة الإدارية

01:43 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

محمد شاكر وزير الكهرباء

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن النسبة الفعلية للتنفيذ بمحطة الكهرباء الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغت 92%، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البترول لإنشاء المحطة.

وأضاف شاكر، خلال تدشين المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، أنه تم العمل على تنفيذ محطات الكهرباء بتكنولوجيا حديثة تستهلك نسبة أقل من الوقود، موضحًا أن المحطة تعمل بقدرة 4800 ميجا وات.

وتابع: تم مضاعفة عدد محطات توليد الكهرباء خلال الثلاث سنوات الماضية، وما تم من أعمال خلال العامين الماضيين أمر غير مسبوق.

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