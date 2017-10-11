اعتقال رجل بلجيكي على خلفية تفجيرات بروكسل في 2016

بروكسل - (د ب أ):

ذكر النائب العام في بيان صدر اليوم الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنه تم اعتقال مواطن بلجيكي (39 عاما) يدعى "إبراهيم تي" فيما يتعلق بثلاثة تفجيرات وقعت في بروكسل العام الماضي.

وكان 32 شخصا قد قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين في ثلاثة تفجيرات وقعت في صباح 22 مارس 2016، مما يجعل هذا الهجوم الأكثر دموية في التاريخ البلجيكي.

ويتهم الرجل بـ"المشاركة في أنشطة إحدى الجماعات الإرهابية وعمليات قتل إرهابية وشروع في أعمال قتل إرهابية، كمرتكب للجريمة و شريك فيها".

وتم تنفيذ التفجيرات من قبل مواطنين بلجيكيين، الذين فجروا عبواتهم الناسفة، التي كانوا يحملونها في حقائب سفر كبيرة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لاحقا مسؤوليته عن الانفجارات.