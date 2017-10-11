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القضاء العراقي يصدر أوامر بالقبض على منظمي استفتاء كردستان

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مصراوي Masrawy

القضاء العراقي يصدر أوامر بالقبض على منظمي استفتاء كردستان

01:30 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

القضاء العراقي يصدر أوامر بالقبض على منظمي استفتاء كردستان

بغداد - (د ب أ):

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة العراقية اليوم الأربعاء أوامر قبض بحق رئيس وأعضاء مفوضية إقليم كردستان المشرفة على إجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي، الأربعاء، إن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمرا بالقبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في إقليم كردستان.

وأضاف أن " الأمر صدر بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني على خلفية إجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا".

وأكد أن " المحكمة أصدرت أمر القبض بحق المتهمين وفق قانون العقوبات".

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