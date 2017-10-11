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غدا.. مسيرة طلابية في الذكرى الـ60 على بدء الدراسة بجامعة أسيوط

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مصراوي Masrawy

غدا.. مسيرة طلابية في الذكرى الـ60 على بدء الدراسة بجامعة أسيوط

01:55 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

غدا.. مسيرة طلابية في الذكرى الـ60 على بدء الدراسة بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط

أسيوط- أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد صلاح قراعة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، عن تنظيم مسيرة طلابية صباح غد الخميس، وذلك تزامنًا مع ذكرى أول يوم لبدء الدراسة بجامعة أسيوط منذ 60 عامًا والموافق 12 أكتوبر 1957.

وعقد عميد كلية التربية الرياضية اجتماعًا اليوم الأربعاء، ضم الدكتور حمادة إبراهيم، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ودينا مصطفى، مدير إدارة الإعلام بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمختصين بإدارتي العلاقات العامة ورعاية الشباب بالكلية، وذلك لمراجعة التجيهزات النهائية للمسيرة.

وعن تفاصيل الاحتفال قال الدكتور أحمد صلاح قراعة، إنه من المقرر أن تضم المسيرة نحو 2500 طالب وطالبة من أبناء الكلية بمختلف الفرق الدراسية حاملين الأعلام والرايات، والمقرر لها أن تنطلق صباحًا من مقر الكلية التربية الرياضية وتجوب أنحاء الجامعة فى 3 ممرات منفصلة حتى تصل إلى مقر المبنى الإداري لتحية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، والنواب وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات وتقديم بعض العروض الرياضية والفنية احتفالاً بتلك الذكرى الغالية فى تاريخ جامعة أسيوط.

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