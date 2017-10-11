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محافظ سوهاج: رفع 25 طن قمامة ومخلفات بساقلتة (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج: رفع 25 طن قمامة ومخلفات بساقلتة (صور)

01:53 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، رفع 25 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملة مكبرة بمركز ومدينة ساقلتة، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة.

وقال شريف حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، إن الوحدة المحلية نظمت حملة نظافة مكبرة بنطاق المركز تم خلالها رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات على جانبي الترع بقرى المركز بمدخل قرية الطوايل الشرقية والقرامطة بجوار كوبري أسعد ومدخل قرية الطوايل الغربية التابعين لمجلس قروي سفلاق، التي أسفرت عن رفع 25 طن من القمامة والأتربة والتراكمات.

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