افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لتربية المنوفية وتكريم شيخ التربويين

المنوفية - مروة فاضل:

افتتحت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العلمي السابع الدولي الثالث لكلية التربية بعنوان "التربية الوجدانية في المجتمعات العربية والتحديات المعاصرة"، بالمنوفية.

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية، ووكلاء الكلية وأعضاء مجلس الجامعة، والدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية والباحثين من الدول العربية والجامعات المشاركين بأوراق بحثية فى المؤتمر.

وأضاف الدكتور معوض الخولي، أنه على التربويين العمل على تنمية وتهذيب وجدان الطالب واستنهاض الهمم وإعادة للبيت وللمدرسة دورهما وللأم دورها كمعلم أساسي، يبدأ منذ الصغر وكيف تربي، وجدان الطفل تربية سوية اعتمادًا على بعض الوسائط المؤثرة فيه والمحببة إليه وأن تهتم بالجانب الوجداني بجانب الجانب المعرفي والتعليمي، مشددًا أن يكون المربي، مربي فقط بعيدًا عن أي جوانب مادية قد تؤثر على دوره فهم أصحاب رسالة كالأنبياء.

ويشارك في المؤتمر أعلام في مجال التربية في كافة التخصصات التربوية والنفسية والطبية وغيرها ومن دول عربية عدة من الكويت والسعودية والجزائر ومن جامعات مصر المتنوعة الأزهر والزقازيق وأسيوط وسوهاج وأسوان ودمياط وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وكفر الشيخ وطنطا ودمنهور وبنها وبنى سويف.

وافتتح المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن نشأة الكلية وإلقاء الضوء على المؤتمر وفعالياته، وفي نهاية الجلسة الافتتاحية قام رئيس الجامعة بتكريم شيخ التربويين الدكتور حسن عبدالعال أستاذ أصول التربية بجامعة طنطا وإهدائه درع الكلية.