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بالصور.. تكريم شيخ التربويين في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لـ"تربية المنوفية"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تكريم شيخ التربويين في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لـ"تربية المنوفية"

01:46 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لتربية المنوفية وتكريم شيخ التربويين

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افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لتربية المنوفية وتكريم شيخ التربويين

المنوفية - مروة فاضل:

افتتحت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية بعنوان "التربية الوجدانية في المجتمعات العربية والتحديات المعاصرة".

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية ووكلاء الكلية وأعضاء مجلس الجامعة، والدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وعدد من الباحثين من الدول العربية والجامعات المشاركين بأوراق بحثية في المؤتمر.

وأكد الدكتور معوض الخولي، أنه على التربويين العمل على تنمية وتهذيب وجدان الطالب واستنهاض الهمم وإعادة للبيت وللمدرسة دورهما وللأم دورها كمعلم أساسي يبدأ منذ الصغر وكيف تربى وجدان الطفل تربية سوية اعتمادًا على بعض الوسائط المؤثرة فيه والمحببة إليه وأن تهتم بالجانب الوجداني بجانب الجانب المعرفي والتعليمي، مشددا على أن يكون المربى مربى فقط بعيدا عن أى جوانب مادية قد تؤثر على دوره فهم أصحاب رسالة كالأنبياء.

وأكد الدكتور جمال الدهشان عميد الكلية، أنه كلية التربية جامعة المنوفية تحرص كل عام على اختيار موضوع محوري عنوانا لمؤتمرها السنوى يتواكب مع أحداث المجتمع وإشكالياته، وفي هذا العام تم اختيار مجالا من مجالات التربية يعتبره الكتاب والباحثون البعد الغائب في التربية ألا وهو التربية الوجدانية ويأتي الحديث عن هذا النوع من التربية في ظل ما يعاينه المجتمع وينغمس فيه من تحديات معاصرة خاصة تحديات شبكات التواصل الاجتماع.

ويشارك فى المؤتمر أعلام فى مجال التربية فى كافة التخصصات التربوية والنفسية والطبية وغيرها ومن دول عربية عدة من الكويت والسعودية والجزائر ومن جامعات المتنوعة الأزهر والزقازيق وأسيوط وسوهاج وأسوان ودمياط وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وكفر الشيخ وطنطا ودمنهور وبنها وبنى سويف.

وافتتح المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن نشأة الكلية وإلقاء الضوء على المؤتمر وفعالياته، وفي نهاية الجلسة الافتتاحية كرم رئيس الجامعة شيخ التربويين الدكتور حسن عبدالعال أستاذ أصول التربية بجامعة طنطا وأهداه درع الكلية.

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