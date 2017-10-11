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القبض على "مشرط" و"السني" المتهمين في 20 قضية سرقة وسلاح بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على "مشرط" و"السني" المتهمين في 20 قضية سرقة وسلاح بالقليوبية

01:37 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على مسجلين خطر، في مدينة طوخ، مسجلين سرقات بالإكراه، سبق اتهامهما في 20 قضية سرقة بالإكراه وسلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام مباحث مركز طوخ، بالقبض على كلًا من "أحمد. س" وشهرته "مشرط" 26 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في 12 قضية سرقة مواشي وسرقة متجر وسرقة وسائل نقل ومخدرات وسلاح، وبحيازته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، كما تم ضبط "عبدالله. ح" وشهرته "السني" 27 عامًا، السابق اتهامه في 8 قضايا مخدرات وسلاح وسرقة، وبحيازته كمية من الحشيش والسلاح الأبيض.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

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