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سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالطالبية

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مصراوي Masrawy

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالطالبية

01:35 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالطالبية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات ونفذوا 8 وقائع سرقة بمنطقة الطالبية، وتم إخطار اللواء هشام العراقي، مدير الأمن.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بقيام عاطلين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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