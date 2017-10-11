سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالطالبية
سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالطالبية
01:35 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات ونفذوا 8 وقائع سرقة بمنطقة الطالبية، وتم إخطار اللواء هشام العراقي، مدير الأمن.
بدأت الواقعة بورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بقيام عاطلين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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