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حبس سائق أتوبيس أخفى ربع طن بانجو بالسويس

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مصراوي Masrawy

حبس سائق أتوبيس أخفى ربع طن بانجو بالسويس

01:33 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

حبس سائق أتوبيس أخفى ربع طن بانجو بالسويس

تعبيرية

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر المستشار عماد الدهشان المحامي العام لنيابات السويس، حبس سائق أتوبيس بشركة شرق الدلتا 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأخفاها في أتوبيس الشركة.

وألقت قوات حرس الحدود التابعة للجيش الثالث الميداني، ألقت القبض على المتهم أمس الثلاثاء، بنفق الشهيد أحمد حمدي، بعد تفتيش الأتوبيس الذي يقوده قادمًا من مدينة شرم الشيخ ومتجهًا إلى الشرقية.

وعثرت القوات على 60 لفافة متوسطة الحجم، وزنت 4.5 كيلو بإجمالي 270 كيلو، وأقر المتهم في تحقيقات النيابة أنه تسلم الشحنة من أحد المهربين بمدينة رأس سدر، ثم عاد إلى شرم الشيخ لتحميل الأتوبيس بالركاب، وكان يعتزم تسليم المواد المخدرة لمهرب آخر في الشرقية.

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