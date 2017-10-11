شكوى ضد محافظ أسوان لعدم إعلان نتيجة مسابقة مدير إدارة تعليمية

أسوان - (مصراوي):

تقدمت ناهد فهمي أحمد محمد من مركز إدفو بمحافظة أسوان، عضو بإدارة المتابعة بالتربية والتعليم بإدفو، بشكوى ضد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، لعدم إعلانه نتيجة مسابقة اختيار مدير عام بإدارة إدفو التعليمية، التي تقدم لها عدد من موظفي التربية والتعليم بالمحافظة، والتي كان معلن عنها بتاريخ 16 أغسطس 2016 في إحدى الصحف القومية.

وقالت فهمي، إنها تقدمت للمسابقة عقب الإعلان عنها في إحدى الصحف القومية، وأجرت المقابلة الشخصية بتاريخ 15 ديسمبر 2016، على وظيفة مدير عام بإدارة إدفو التعليمية، مع عدد آخر من المتقدمين لوظائف أخرى

وأوضحت أن بالرغم من مرور نحو 13 شهرًا على إنهاء إجراءات المسابقة والمقابلات الشخصية لم تعلن النتيجة حتى الآن وعندما حاولوا الاستفسار من وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان مختار شاهين أفادهم أنها من مسئوليات المحافظ.

وأضافت أن هناك تعنت واضح من المحافظ، وتأخير إعلان نتيجة المسابقة دون إبداء أي أسباب، بالرغم من مخاطبته لمعرفة أسباب التأخير ولكنه تجاهل الرد ولم يقدم للمتقدمين أي إفادة عن الأسباب، مشيرة إلى أنها أرسلت شكواها إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بالقاهرة وأسوان.