أخبار عاجلة

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
بينهم سودانيان.. أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

شكوى ضد محافظ أسوان لعدم إعلان نتيجة مسابقة مدير إدارة تعليمية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شكوى ضد محافظ أسوان لعدم إعلان نتيجة مسابقة مدير إدارة تعليمية

01:29 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

شكوى ضد محافظ أسوان لعدم إعلان نتيجة مسابقة مدير إدارة تعليمية

محافظ أسوان

أسوان - (مصراوي):

تقدمت ناهد فهمي أحمد محمد من مركز إدفو بمحافظة أسوان، عضو بإدارة المتابعة بالتربية والتعليم بإدفو، بشكوى ضد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، لعدم إعلانه نتيجة مسابقة اختيار مدير عام بإدارة إدفو التعليمية، التي تقدم لها عدد من موظفي التربية والتعليم بالمحافظة، والتي كان معلن عنها بتاريخ 16 أغسطس 2016 في إحدى الصحف القومية.

وقالت فهمي، إنها تقدمت للمسابقة عقب الإعلان عنها في إحدى الصحف القومية، وأجرت المقابلة الشخصية بتاريخ 15 ديسمبر 2016، على وظيفة مدير عام بإدارة إدفو التعليمية، مع عدد آخر من المتقدمين لوظائف أخرى

وأوضحت أن بالرغم من مرور نحو 13 شهرًا على إنهاء إجراءات المسابقة والمقابلات الشخصية لم تعلن النتيجة حتى الآن وعندما حاولوا الاستفسار من وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان مختار شاهين أفادهم أنها من مسئوليات المحافظ.

وأضافت أن هناك تعنت واضح من المحافظ، وتأخير إعلان نتيجة المسابقة دون إبداء أي أسباب، بالرغم من مخاطبته لمعرفة أسباب التأخير ولكنه تجاهل الرد ولم يقدم للمتقدمين أي إفادة عن الأسباب، مشيرة إلى أنها أرسلت شكواها إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بالقاهرة وأسوان.

22450399_1700355996665987_969523305_o

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط مخالفات بالمستشفى الجامعي ببني سويف في حملة للرقابة الإدارية

    أخبار

  • نيابة أسوان تبدأ التحقيق في اعتداء مشرفي حضانة على رضيعة

    أخبار

  • محافظ أسوان يناقش مع مسؤولي المرور مشكلات خطوط السير والمواقف

    أخبار

  • بالصور.. أول عقد قران لمأذونة في أسوان

    أخبار

إعلان

76ad58d77f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد