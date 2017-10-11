ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة ويصدّر 15 ألف طن يوريا

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 20 سفينة بالإضافة إلى 14 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 171246 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24468 طنا، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 3923 أطنان قمح، و84 سيارة بحمولة 3923 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من الميناء 15700 طن يوريا و320 طن علف و2000 طن رمل زجاجي، ومن المتوقع خروج قطار حاويات بحمولة من خام الرخام لشحنها إلى المناطق الصناعية بحلوان خلال الساعات القليلة المقبلة.