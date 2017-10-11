"الرابطة الألمانية": يمكن الحد من خطر الإصابة بالسرطان بإرشادات بسيطة

"الرابطة الألمانية": يمكن الحد من خطر الإصابة ب

كتب - مصراوي:

قالت الرابطة الألمانية لمساعدة مرضى السرطان، إنه يمكن الحد من خطر الإصابة بالسرطان باتباع بعض النصائح والإرشادات البسيطة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الرابطة الألمانية، أن أهم نصيحة يقدمها الأطباء هي عدم التدخين لأن سرطان الرئة في معظم الأحوال يكون قاتلاً، والذي يمثل التدخين 90% من أسباب الإصابة به، كما أن احتساء المشروبات الكحولية بكميات كبيرة يتسبب في الإصابة بالسرطان في الفم والحلق.

ولتجنب زيادة الوزن، ينبغي تناول الخضروات والفاكهة الطازجة يوميًا، وكذلك منتجات الحبوب الكاملة والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الصحة بشكل كبير، فصحة الجسم تعد أول درع للوقاية من السرطان.

وللحماية من سرطان الجلد، ينبغي الحد من حمامات الشمس. وينبغي حماية الأطفال على وجه الخصوص من الأشعة فوق البنفسجية في الصيف، والحرص على ألا يصاب الطفل بحروق شمسية.

ويمثل الاكتشاف المبكر أفضل الفرص لمكافحة السرطان بنجاح، لذا ينبغي زيارة الطبيب عند ملاحظة تورم غير عادي أو جرح لا يلتئم أو تغير في شامة بالجسم.

ويمكن أن يمثل السعال الدائم وبحة الصوت المستمرة والتغير المستمر في العادات الهضمية علامات على الإصابة بالسرطان.

وبالنسبة للنساء، فإنه ينبغي فحص الثدي وملاحظة العقد والتغيرات من خلال تحسس الثدي مرة كل شهر. وبدءً من عمر الثلاثين ينبغي الخضوع لفحوصات الكشف المبكر لسرطان الثدي.