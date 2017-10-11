أخبار عاجلة

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
بينهم سودانيان.. أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

"الرابطة الألمانية": يمكن الحد من خطر الإصابة بالسرطان بإرشادات بسيطة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الرابطة الألمانية": يمكن الحد من خطر الإصابة بالسرطان بإرشادات بسيطة

01:34 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

"الرابطة الألمانية": يمكن الحد من خطر الإصابة ب

 كتب - مصراوي:

قالت الرابطة الألمانية لمساعدة مرضى السرطان، إنه يمكن الحد من خطر الإصابة بالسرطان باتباع بعض النصائح والإرشادات البسيطة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الرابطة الألمانية، أن أهم نصيحة يقدمها الأطباء هي عدم التدخين لأن سرطان الرئة في معظم الأحوال يكون قاتلاً، والذي يمثل التدخين 90% من أسباب الإصابة به، كما أن احتساء المشروبات الكحولية بكميات كبيرة يتسبب في الإصابة بالسرطان في الفم والحلق.

ولتجنب زيادة الوزن، ينبغي تناول الخضروات والفاكهة الطازجة يوميًا، وكذلك منتجات الحبوب الكاملة والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الصحة بشكل كبير، فصحة الجسم تعد أول درع للوقاية من السرطان.

وللحماية من سرطان الجلد، ينبغي الحد من حمامات الشمس. وينبغي حماية الأطفال على وجه الخصوص من الأشعة فوق البنفسجية في الصيف، والحرص على ألا يصاب الطفل بحروق شمسية.

ويمثل الاكتشاف المبكر أفضل الفرص لمكافحة السرطان بنجاح، لذا ينبغي زيارة الطبيب عند ملاحظة تورم غير عادي أو جرح لا يلتئم أو تغير في شامة بالجسم.

ويمكن أن يمثل السعال الدائم وبحة الصوت المستمرة والتغير المستمر في العادات الهضمية علامات على الإصابة بالسرطان.

وبالنسبة للنساء، فإنه ينبغي فحص الثدي وملاحظة العقد والتغيرات من خلال تحسس الثدي مرة كل شهر. وبدءً من عمر الثلاثين ينبغي الخضوع لفحوصات الكشف المبكر لسرطان الثدي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • في شهر التوعية بسرطان الثدي.. خمس خطوات للتشخيص الذاتي المبكر

    هو وهي

  • دراسة: السمنة تؤدي للإصابة بـ 13 نوع من الأورام الخبيثة

    هو وهي

  • كيف تكتشف أن "وحمة" الجسم تنذر إلى الإصابة بالسرطان

    هو وهي

  • خدعوك فقالوا.. "المياه القلوية" تحميك من السرطان وتؤخر الشيخوخة

    هو وهي

إعلان

dd24f9dab5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد