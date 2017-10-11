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مصور مجري يستخدم "أغراضه اليومية" لإنشاء عوالم صغيرة

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مصراوي Masrawy

مصور مجري يستخدم "أغراضه اليومية" لإنشاء عوالم صغيرة

01:26 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. مصمم جرافيك روسي يغزو العالم بحيوانات عملاقة

الألبوم التالى

بالصور.. مصمم جرافيك روسي يغزو العالم بحيوانات عملاقة

 كتبت- فاطمة خالد

قرر المصور المجري "بيتر ساكفاري"، أن يستغل أشياء صغيرة ليصنع بها عوالم جديدة، باستخدام تماثيل متناهية الصغر لأشخاص، بحسب موقع "بورد باندا".

علبة سجائر، دقيق الطعام، زرائر "الكومبيوتر"، أو قشور"اللب"، كلها أشياء إذا رأيتها لن يخطر في ذهنك سوى استخدامها التقليدي اليومي، الذي اعتاد جميع الناس، لكن الفنان المجري حولها لتحف فنية.

يقول "ساكفاري" للموقع: "أنا مصور متخصص في تصوير الطعام في الأصل، وتصوير الطعام جعلني أنتبه إلى أن هناك أشياء اعتدنا عليها، لدرجة أننا لا نلاحظ وجودها، يمكن أن نصنع منها عوالم جديدة صغيرة".

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مصراوي Masrawy

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