إخلاء عقار آيل للسقوط في الدقي

كتب - محمد شعبان:

أخلى رجال الحماية المدنية بالجيزة عقار مكون من ثلاث طوابق من السكان بشارع الأرناوطي المتفرع من شارع سليمان جوهر بمنطقة الدقي.

وتم انتداب لجنة هندسية من حي الدقي ومحافظة الجيزة، لمعاينة العقار.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوجود عقار آيل للسقوط في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والمباحث إلى المكان لإجراء عمليات الفحص.