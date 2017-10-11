نائبان: تبعية "الرقابة الإدارية" للرئاسة دليل جدية مواجهة الفساد

كتب – محمود رمزي:

قال النائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، لتذليل العقبات أمام عملها، وتمكينها من مكافحة الفساد بشكل فعال.

وأضاف "عمارة"، في بيان الأربعاء، أن نقل تبعية الهيئة إلى رئاسة الجمهورية يدل على حرص القيادة السياسية على تولي مسئولية مكافحة الفساد، وتحصين عملها أمام الجهات المختلفة للجهاز الإداري للدولة.

وأشار، عضو مجلس النواب، إلى أن تبعية الهيئة للرئاسة، يساعدها في تخطى العوائق التي تفرضها البيروقراطية الحكومية على عملها.

وأكد النائب، حرص المشرع على إحداث طفرة شاملة في طبيعة عمل الرقابة الإدارية بالسماح للهيئة بتعيين أعضاء وموظفين من تلقاء نفسها، ولم يعد الأمر مقتصرًا على ترشيحات وانتدابات من عدة جهات حكومية مختلفة.

من جانب آخر، وصفت النائبة سعاد المصري وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس النواب، تعديلات قانون هيئة الرقابه الإدارية بـ"المهمة جدا"، وتصب فى مصلحة الحفاظ على أموال ومقدرات وأصول وأراضي الدولة.

وقالت النائبة، فى بيان الأربعاء، أن مجلس النواب قرر أن يبدأ به في دور انعقاده الثالث، ليؤكد أن هناك توافقًا تامًا بين كل أجهزة الدولة لإعلان المواجهة الحقيقية للفساد والقضاء عليه.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن نقل تبعية جهاز الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية أمر مهم يساهم في استقلالية الهيئة، ويؤكد مدى جدية الدولة في مواجهة الفساد الذي استشرى في معظم المؤسسات.