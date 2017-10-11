عضو "إسكان النواب": العاصمة الإدارية فخر للمصريين وواجهة مشرفة أمام العالم

كتب - أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، فخر للمصريين وواجهة مصر المشرفة أمام العالم وحلم المصريين الذي أصبح حقيقة.

وأضاف والي، في تصريح صحفي، أن بشائر الخير بدأت على أرض الواقع بسواعد آلاف العمال المصريين الذين يواصلون الليل بالنهار في مشروع العاصمة الإدارية دون كلل أو ملل، واصفا عمال مصر بأنهم "واجهة مشرفة" ، فهم يشقون صخور الصحراء لتأسيس البنية التحتية والمرافق والخدمات للنهوض بمصر وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها المشرف ، ولتكون بداية دولة حقيقية لها قيمتها وشأنها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن حضور الرئيس السيسي لافتتاح أولى مراحل المشروع العملاق خلال شهور من الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع يؤكد العزم والجدية في بناء دولة مصرية، وما نشاهده اليوم خير دليل وبداية خير كبير لدولة لها كيانها .

وتابع عضو لجنة الإسكان، أن الرئيس وعد فأنجز أكبر مشروع عملاق في الشرق الأوسط في زمن قياسي وبأعلى جودة تنفيذ ويضم العديد من المشروعات سواء السكنية والخدمية أو السياحية أو الثقافية، مشيرا إلى أن منطقة الأبراج التي تضم 20 برجا سيوجد بها أعلى برج في إفريقيا.