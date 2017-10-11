التعليم: غدًا إعلان المقبولين بالمدارس اليابانية.. والدراسة الأحد
التعليم: غدًا إعلان المقبولين بالمدارس اليابانية.. والدراسة الأحد
01:31 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
المدارس المصرية اليابانية
كتب- مصراوي:
قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر الإعلان عن أسماء المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية، غدًا الخميس.
وأضاف "خيري" - في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدراسة تبدأ في الموعد الذي أعلنته الوزارة، الأحد المقبل، كأول أسبوع استكشافي، يتم فيه استكمال الأوراق المطلوبة، وعمل اجتماعات مع أولياء الأمور، وتعريفهم بنظام التوكاتسو.
وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم، أن أولياء الأمور يمكنهم متابعة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والدخول إلى الصفحة المخصصة للمدارس المصرية اليابانية.
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