أخبار عاجلة

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
بينهم سودانيان.. أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم: غدًا إعلان المقبولين بالمدارس اليابانية.. والدراسة الأحد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم: غدًا إعلان المقبولين بالمدارس اليابانية.. والدراسة الأحد

01:31 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

التعليم: غدًا إعلان المقبولين بالمدارس اليابانية.. والدراسة الأحد

المدارس المصرية اليابانية

كتب- مصراوي:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر الإعلان عن أسماء المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية، غدًا الخميس.

وأضاف "خيري" - في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدراسة تبدأ في الموعد الذي أعلنته الوزارة، الأحد المقبل، كأول أسبوع استكشافي، يتم فيه استكمال الأوراق المطلوبة، وعمل اجتماعات مع أولياء الأمور، وتعريفهم بنظام التوكاتسو.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم، أن أولياء الأمور يمكنهم متابعة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والدخول إلى الصفحة المخصصة للمدارس المصرية اليابانية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم: اعتماد 1.7 مليون جنيه لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بمدرسة المتفوقين

    أخبار

  • "التعليم": غدا استلام 8 مدارس يابانية ونتيجة المرحلة الأولى خلال يومين

    أخبار

  • ​قوافل ثقافية تجوب المدارس لتنمية مهارات التلاميذ

    أخبار

  • وزير التعليم: حصرنا مدرسي الدروس الخصوصية بـ27 مديرية.. ولن نعتمد

    أخبار

إعلان

d887e9d065.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد