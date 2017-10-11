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منع ناشط حقوقي بريطاني من دخول هونج كونج

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مصراوي Masrawy

منع ناشط حقوقي بريطاني من دخول هونج كونج

01:24 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

منع ناشط حقوقي بريطاني من دخول هونج كونج

صورة أرشيفية

هونج كونج - (د ب أ):

ذكرت منظمة محلية غير ربحية أن سلطات الهجرة في هونج كونج منعت أحد أعضاء حزب المحافظين البريطاني والناشط الحقوقي، بنديكت روجرز من دخول البلاد.

وكان روجرز في زيارة خاصة لهونج كونج للقاء سياسيين مؤيدين للديمقراطية وزعماء طلابيين، طبقا لما قاله منتدى هونج كونج الثقافي والسياسي لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

وساعد المنتدى روجرز، وهو الشريك المؤسس ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، التابعة لحزب المحافظين في تنظيم رحلته.

وذكرت المنظمة أن المواطنين البريطانيين يحصلون عادة على تأشيرة سارية لمدة ستة أشهر لدى وصولهم إلى المستعمرة البريطانية السابقة، لكن بدلا من ذلك اضطر روجرز لان يغير مساره نحو بانكوك.

وقال روجرز لصحيفة "ذا جارديان" إنه لم يتم إعطاؤه "أي تفسير على الإطلاق" من سلطات الهجرة بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقبل زيارته لهونج كونج، كان روجرز على علم بأنه ربما يتم منعه من الدخول، حسب المنتدى.

وقال إيلين كالفيرلي من المنتدى لـ (د ب أ) من خلال رسالة بالبريد الإلكتروني، في إشارة إلى العديد من الشخصيات المعروفة من مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في المدينة "لقد حصلنا على رسائل من سفارة الصين في لندن، تبلغه بعدم السفر إلى هونج كونج لزيارة جوشوا وونج وإليكس شو وناثان لو".

يذكر أن هونج كونج أصبح إقليميا إداريا خاصا تابعا للصين في عام 1997 ويتمتع بحريات سياسية واقتصادية، أكثر من البر الرئيسي في إطار مبدأ "بلد واحد ونظامان".

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مصراوي Masrawy

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