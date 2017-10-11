كيف سيعالج «نيبوشا» مشكلة الظهير الأيمن أمام طنطا؟

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تعود عجلة الدوري الممتاز اليوم الأربعاء بافتتاح مواجهات الجولة الخامسة، عقب انتزاع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وتنطلق اليوم مباريات الأسبوع الخامس للدورى الممتاز، وينطلق معه تطبيق «الحكم الخامس» لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية، وتفتتح الجولة بمواجهات نادي الداخلية أمام الرجاء، وسموحة أمام بتروجيت، ووادي دجلة أمام النصر.

فيما سيلعب الزمالك بقيادة مدربه الفني المونتينجري نيبويشا يوفوفيتش، الجمعة عندما يحل ضيفًا على طنطا بملعب غزل المحلة، ويعاني الفارس الأبيض من أزمة الظهير الأيمن، قبل خوضه اللقاء.

وتأتي أزمة الظهير الأيمن، في ظل إصابة أحمد مجدي وعدم لحاقه بالمباراة، وحصوله على راحة لمدة أسبوع، بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء طلائع الجيش الودي الذى حسمه الأبيض بنتيجة 4/2 يوم الجمعة الماضى، وفضل محمد أسامة، طبيب الفريق، إراحته تمامًا حتى يتماثل للشفاء تماما، حيث يعانى من شد فى العضلة الخلفية.

كما يعانى حازم إمام قائد القلعة البيضاء من الإصابة بشد خفيف فى العضلة الضامة تعرض له خلال آخر مباريات الزمالك بالدورى الممتاز أمام إنبى ضمن الجولة الرابعة للدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

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ويستعرض «التحرير» في السطور التالية بدائل أمام نيبوشا لحل تلك الأزمة:

أولى الحلول سيكون أحمد توفيق، خاصة أنه خاض في هذا المركز العديد من المباريات مع القلعة البيضاء ومع أكثر من مدرب، لذلك سيكون خيار توفيق صاحب الـ26 عامًا الأهم للمونتنيجري نيبويشا يوفوفيتش نظرًا لاقتناعه بقدرات اللاعب.

وتشير التقارير إلى أن أحمد توفيق، يتدرب بشكل جيد مع الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، مما جعل نيبوشا يشيد باللاعب في أكثر من مناسبة.

ويأتي ثاني الحلول علاء الشبلي الظهير الأيمن، الذي تعاقد مع الزمالك هذا الموسم، لكنه لم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع الأبيض، نظرًا لتأخر وصول بطاقته الدولية، وعدم انسجامه مع مجموعة اللاعبين.

كما تواجد النجم السوري مع منتخب بلاده لخوض مواجهة أستراليا في الملحق المؤهل للمونديال التي خسرها نجوم سوريا في الوقت القاتل (2-1)، مما يعني أنه سيكون مجهدًا، وبالتالي لن يكون في مقدمة خيارات نيبوشا للقاء طنطا.

ويأتي الحل الثالث وقد يكون ضعيفًا بعض الشىء، هو محمود دونجا صاحب الـ25 عامًا لاعب الوسط المدافع، بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط (جمعهم من فوزين وتعادلين وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه هدفين)، خلف المتصدر المقاولن العرب برصيد 10 نقاط، والمصري البورسعيدي صاحب الـ9 نقاط.