سفير كندا بالقاهرة يُشيد بدور "الإفتاء" في مواجهة الأفكار المتطرفة

كتب ــ محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، سفير كندا بالقاهرة جيس داتون؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء المصرية وكندا.

وقال مفتي الجمهورية، إن مصر الآن تتمتع بحالة من الاستقرار في ظل حرص كافة مؤسسات الدولة وقادتها على المُضيِّ قُدمًا في مسيرة التقدم والاستقرار.

واستعرض علام تاريخ دار الإفتاء والدور الديني والتاريخي الذي تقوم به، وإدارات الدار، وما تؤديه من مهام جليلة من أجل الإجابة على كافة التساؤلات التي ترد إليها والتفاعلمع قضايا العصر بأسلوب متطور وبلغات مختلفة تصل إلى 11 لغة.

وأشار إلى دَور الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم التي تم إنشاؤها بناءً على توصيات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء عام 2015، لتكون هيئة علمية جامعة للمفتين من مختلف دول العالم لمناقشة وطرح الحلول للقضايا التي تهم الأمة.

ووجَّه المفتي الدعوة إلى السفير الكندي لحضور فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الأمانة في 17 من أكتوبر الجاري بعنوان "دَور الفتوى في استقرار المجتمعات" وهو ما تلقاه السفير بالقبولوالترحاب.

من جانبه أكد السفير الكندي على عمق العلاقات الكندية المصرية عبر السنوات والتعاون المستمر على كافة الأصعدة والمستويات.

وأشاد السفير بمجهودات دار الإفتاء المصرية الكبيرة في مواجهة الأفكار المتطرفة بكافة الوسائل المختلفة، وخاصة تميزها في الفضاء الإلكتروني الذي استُغِلَّ لمحاربة الأفكار الهدامة التيتجتاح العالم أجمع.

وأبدى السفير الكندي تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع دار الإفتاء المصرية في مجال مكافحة الإرهاب وتدريب الأئمة الكنديين، مؤكدًا دعم بلاده لمجهودات مصر ومؤسساتها لمواجهة هذاالخطر الكبير.