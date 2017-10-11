السيسي: بنخلص مشروعات محتاجة 25 عاما في سنة واحدة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن فلسفة العمل في المشروعات القومية هي إحراز واقع على الأرض، موضحا: "كل المشروعات اللي بنعملها تاخد 25 سنة لكن إحنا مصريين نعملها في أقل مدة، ومنها اللي خلص في سنة وكام شهر".

وتابع: "عايزين الناس تبقى عندها فكرة عن ما يتم بالعاصمة اللي هتكون للناس كلها، طرحنا خلال الـ 3 سنوات الماضية 125 ألف قطعة أرض، عشان تبقوا عارفين حجم الدولة واللي بتعمله، واتدقع فلوسهم وبيتم تجهيزهم الآن".

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واستكمل: "مدينة ناصر بأسيوط سيجري لها بنية أساسية مثل العاصمة الإدارية"، مؤكدا أن سيناء تتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة".