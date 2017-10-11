أخبار عاجلة

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
بينهم سودانيان.. أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

السيسي: بنخلص مشروعات محتاجة 25 عاما في سنة واحدة

Google+ Print
السيسي: بنخلص مشروعات محتاجة 25 عاما في سنة واحدة السيسي: بنخلص مشروعات محتاجة 25 عاما في سنة واحدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح ، إن فلسفة العمل في المشروعات القومية هي إحراز واقع على الأرض، موضحا: "كل المشروعات اللي بنعملها تاخد 25 سنة لكن إحنا مصريين نعملها في أقل مدة، ومنها اللي خلص في سنة وكام شهر".

وتابع: "عايزين الناس تبقى عندها فكرة عن ما يتم بالعاصمة اللي هتكون للناس كلها، طرحنا خلال الـ 3 سنوات الماضية 125 ألف قطعة أرض، عشان تبقوا عارفين حجم الدولة واللي بتعمله، واتدقع فلوسهم وبيتم تجهيزهم الآن".

شاهد أيضا

واستكمل: "مدينة ناصر بأسيوط سيجري لها بنية أساسية مثل العاصمة الإدارية"، مؤكدا أن سيناء تتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"