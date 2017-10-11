مصرع مزارع وربة منزل أثناء تنقيبهما عن الآثار بالشرقية

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لقي مزارع، وربة منزل، من قرية «سعدة أبو خليل» بفاقوس في الشرقية، مصرعهما، اليوم الأربعاء؛ إثر انهيار حفرة عليهم داخل منزل؛ أثناء تنقيبهم عن الآثار.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى فاقوس العام، يفيد بوصول «سليمان.ث.م.م» 18 عامًا، مُزارع، و«نور.ش.م.ش» 19 عامًا، ربة منزل، مقيمان بقرية «سعدة أبو خليل» جثتين هامدتين.

وتبين من التحريات، قيامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل عمة الأول «زينب.م.م.إ» عمة الأول، حيث انهارت عليهما الحفرة، ما أسفر عن وفاتهما، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة، بأن الوفاة ناتجة عن الإصابة بـ«إسفكسيا الخنق» نتيجة انهيار الحفرة عليهما، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8814 إداري المركز لسنة 2017.