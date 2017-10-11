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الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28 الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدًا الخميس، أن يسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول اليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن

الصغرى العظمى

القاهرة 20 28

وسط الدلتا 19 28

الإسكندرية 21 26

بلطيم 21 26 

مرسى مطروح 19 26

السلوم 15  24

سيوة 15 28

بورسعيد 21 26

دمياط 21  26

العريش 17 28

رفح 16 27

الإسماعيلية 19 29

السويس 20 29

رأس سدر 20 28

نخل 11 26

نويبع 22 29

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طابا 16 26

سانت كاترين 11 27

الطور  19 27

شرم الشيخ 24 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 23 30

الفيوم 18 28

بنى سويف 18 28

المنيا 18 29

أسيوط 16 29

سوهاج 19 30

قنا 18 33

الأقصر 18 34

أسوان 20  35

أبو سمبل 19 34

الوادى الجديد 21 30 

شلاتين 22 31

أبو رماد  23 31

رأس حدربة 23 30

حلايب 24 30

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