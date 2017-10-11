هؤلاء يغيبون عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية

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أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام والتي يحمل لقبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأتت أسماء المرشحين الـ30 للفوز بالجائزة كالتالي:

- حراس المرمى: يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، جانلويجي بوفون (يوفنتوس)

- المدافعون: مارسيلو وسيرجيو راموس (ريال مدريد)، ماتس هوملز (بايرن ميونيخ) وليوناردو بونوتشي (ميلان)

- للوسط: لوكا مودريتش وتوني كروس وإيسكو (ريال مدريد) ونجولو كانتي (تشيلسي) وفيليب كوتينيو وساديو ماني (ليفربول) وكيفن دي بروين (مانشستر يونايتد)

- للهجوم: نيمار وكيليان مبابي وإدينسون كافاني (باريس سان جرمان) وباولو ديبالا (يوفنتوس) ولويس سواريز وليونيل ميسي (برشلونة) ودرايس ميرتنز (نابولي) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وهاري كين (توتنهام) وإيدين دزيكو (روما) وأنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) وراداميل فالكاو (موناكو) إيميريك أوباميانج (بوروسيا دورتموند) وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد) وإيدين هازارد (تشيلسي).

ونستعرض في السطور التالية أبرز الغائبون عن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام كالأتي:

1- جاريث بيل

تسببت الإصابات العديدة التي تعرض لها جاريث بيل في غيابه عن القائمة النهائية، فاللاعب الويلزي غاب عن معظم مباريات ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، كما حرمته الإصابة من المشاركة مع منتخب بلاده في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، والتي خسرتها ويلز أمام أيرلندا وهو مايعني حرمان بيل من المشاركة في المونديال.

2- مانويل نوير

اعتاد مانويل نوير على التواجد في القائمة منذ عام 2012 وحل ثالثا في في عام 2014 خلف كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إلا أن الإصابة التي تعرض لها من كسر في قدمه حرمته من المشاركة في المباريات منذ شهر أبريل الماضي.

3- دييجو جودين

تواجد اسم جودين في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في الموسم الماضي، ويعد من أفضل المدافعين في الدوري الإسباني ويعد عدم تواجده في قائمة هذا العام مفاجأة للبعض في ظل العروض القوية التي قدمها أتلتيكو مدريد الموسم الماضي وخاصة بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

4- أنخيل دي ماريا

للمرة الثالثة على التوالي لا يتم ترشيح أنخيل دي ماريا للفوز بجائزة الكرة الذهبية على الرغم من المستويات الطيبة التي قدمها مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي ورغبة برشلونة الشديدة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لتعويض رحيل نيمار.

5- توماس مولر

يعد غياب مولر عن القائمة طبيعيًا في ظل خروجه من حسابات كارلو أنشليوتي الموسم الماضي إلى جانب عدم تقديم بايرن ميونيخ لمستوى لافت للنظر الموسم الماضي.

6- بول بوجبا

احتل بوجبا المركز الـ22 في عام 2014 في قائمة المرحشين للفوز بالكرة الذهبية ومن ثم وصل إلى المركز الـ15 في عام 2015 والمركز الـ14 الموسم الماضي، وعلى الرغم من الموسم الكبير الذي قدمه مع مانشستر يونايتد ومساعدة الشياطين الحمر في التتويج بلقب الدوري الأوروبي والعودة للمشاركة من جديد في دوري أبطال أوروبا، إلا أن النجم الفرنسي غاب عن قائمة المرحشين لهذا العام.

7- أرتور فيدال

يقدم فيدال مستويات ثابته وكان من اللاعبين البارزين في صفوف بايرن ميونيخ الموسم الماضي، وقاد منتخب بلاده تشيلي إلى نهائي كأس القارات الصيف الماضي، إلا أنه لم يتواجد في قائمة المرشحين هذا العام بعد احتلاله المركز الـ14 العام الماضي حيث حصد نفس عدد الأصوات التي حصدها الفرنسي بول بوجبا.

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8- أندريس إنيستا

للمرة الأولى منذ عام 2008 لا يتواجد نجم برشلونة أندريس إنيستا في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، وسبق وأن حل إنيستا ثالثًا من قبل في عام 2010.

9- سيرجيو أجويرو

يعد غياب أجويرو عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام من المفاجآت الكبيرة خاصة أنه قدم عروضا طيبة للغاية الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 20 هدفا في الدوري الإنجليزي وسبق أن تم ترشيحه للفوز بالجائزة في 5 مناسبات سابقة.

10- جونزالو هيجواين

لعب هيجواين الموسم الماضي دورًا بارزًا في المستويات المبهرة التي قدمها يوفنتوس الذي توج بثنائية الدوري والكأس ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن ذلك لم يشفع له لدخول القائمة هذا العام.

11- دييجو كوستا

لم يتواجد كوستا ضمن المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام رغم أنه هداف تشيلسي وقاد الفريق للتويج بلقب الدوري الإنجليزي وتحقي رقما قياسيا من الانتصارات وصل إلى 30 فوزا من أصل 38 مباراة خاضها البلوز طوال الموسم الماضي.

12- داني ألفيس

لم يترشح ألفيس للفوز بجائزة الكرة الذهبية منذ عام 2011 على الرغم مم المستوى الثابت الذي قدمه مع برشلونة في السنوات الماضية وتألقه مع يوفنتوس والمنتخب البرازيلي الموسم الماضي.

13- أليكسيس سانشيز

يعاني سانشيز في الأونة الأخيرة من حالة من التخبط بسبب رغبته في الرحيل عن آرسنال ورفض المدفعجية رحيله واستمراره مع الفريق هذا الموسم، ليتعرض لضربة جديدة فجر اليوم بعدم تأهل منتخب بلاده تشيلي إلى المونديال.

14- زلاتان إبراهيموفيتش

رشح إبراهيموفيتش للفوز بالجائزة في أخر 5 أعوام وحل رابعًا في عام 2013، إلا أن الإصابة القوية التي تعرض لها مع مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي أنهت موسمه ولم يعود بعدها إلى الملاعب منذ نحو 6 أشهر حتى الأن.

15- جيرارد بيكيه

عاني بيكيه من بعض المستويات المتذبذبة مع برشلونة الموسم الماضي ولم يتوج سوى بلقب كأس ملك إسبانيا وانشغل أكثر بالتعليق على أمور بعيدة عن كرة القدم أثرت على مستواه وأبعدته عن قائمة المرشحين لهذا العام.