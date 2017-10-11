"فاو" تبدأ تطبيق مشروع الممارسات الزراعية الجيدة بالفيوم (صور)

الفيوم – حسين فتحي:

عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية وكلية الزراعة بجامعة الفيوم وجمعية الفيوم لتنميه الزراعات الحيوية، ورشة العمل الافتتاحية والتعريفية لمشروع توسيع نطاق تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين جودة وكمية الزراعات البستانية لصغار المزارعين بمحافظة الفيوم والذي ينفذ بتمويل من برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية.

شهد ورشة العمل الدكتور جمال سالم محافظ الفيوم، والدكتور ماريو مارجيوتا ممثل برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية بمصر، والدكتور حسين جادين ممثل منظمة الأغذية وممثلون عن الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية.

قال محافظ الفيوم، إن المشروع فرصة جيدة لأبناء محافظة الفيوم للانتقال من الممارسات الزراعية التقليدية التي تنتج محاصيل منخفضة الكمية والجودة إلى تبني الممارسات الزراعية الجيدة التي ستسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع صغار المزارعين وأسرهم.

وأضاف المحافظ، أننا نسعى إلى تعميم نتائج وأنشطة المشروع على جميع قرى المحافظة من أجل تعميم الفائدة على الجميع بما ينعكس على الأداء الاقتصادي للمحافظة بشكل عام.

وأكد الدكتور حسين جادين ممثل الفاو بمصر، أن المشروع يهدف إلى تحسين الحياة المعيشية لصغار مزارعي الحاصلات البستانية في خمسه قرى بمحافظة الفيوم وزيادة جودة وكمية محاصيلهم وزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتهم من خلال تبني الممارسات الزراعية الجيدة والتأكيد على تقليل استخدام المبيدات مع الحرص على زيادة الإنتاجية ونشر هذه المفاهيم على مستوى المحافظة.

وأضاف جادين أن منظمه الأغذية والزراعة FAO مسؤولة عن إدارة وتنسيق جميع أنشطة المشروع لتحقيق الاستخدام الأمثل لمياه الري وبناء قدرات المزارعين، وأنه سيتم توقيع المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة من أجل تنظيم جمعيات لصغار المزارعين وتوفير التدريبات والتطبيقات العملية التي تهدف إلى الإدارة الجيدة للمياه والتربة وتبني نظم الإنتاج والوقاية المتكاملة وتنوع المحاصيل من أجل الحصول على أعلى إنتاج وجودة للتسويق والتعاقد المحلي والتصدير بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل صوبة زراعيه في كل قرية من قرى الخمسة المستهدفة.

وقال الدكتور أحمد عويس مدير المشروع، إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه مزارعي محافظة الفيوم تتمثل في عدم القيام بعمليات تحليل التربة وتسويه الأرض وقلة الوعي بتنويع المحاصيل وعدم إتباع الدورات الزراعية والاستخدام الأمثل للمياه إلى جانب صعوبة الحصول على الأسمدة والبذور ذات الجودة العالية ونقل الميكنة الزراعية، كما أن المشروع سيعمل على التغلب على هذه العقبات عبر تبني تكنولوجيا كفاءة وإدارة استخدام المياه في المزارع وتبني الممارسات الجيدة لتحسين خصوبة التربة وتقديم خيارات تنوع المحاصيل وغيرها من الأمور الهامة.

وأضاف عويس ان المشروع يستهدف 5 قرى تابعه لمركزي طامية ويوسف الصديق وهي: "فانوس ودار السلام ومنشاة الجمال وقصر الجبالي وقارون".