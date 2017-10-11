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تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي في الشرقية

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مصراوي Masrawy

تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي في الشرقية

01:09 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، موافقة الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بناحية "الربعماية" بمركز ومدينة منيا القمح.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، مستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذي ينطبق عليه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.

وشدد المحافظ، على سرعة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة دون أي تعديات أو مخالفات.

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