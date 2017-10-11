هارب من 8 قضايا يسرق سيارات المعادي بكسر الزجاج

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة المعادي، القبض على عاطل هارب من 8 قضايا تخصص في كسر زجاج السيارات أثناء توقفها أمام منزلها وسرقة محتوياتها.

تلقى العميد جعفر عمران، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من مواطن باكتشافه كسر الهواية الخلفية لسيارته، "كيا بيكانتو"، وسرقة جهاز كاسيت ماركة بايونير، وشنطة بداخلها عدة السيارة اثناء توقفها أمام منزله.

كشفت تحريات الرائد أحمد مختار، معاون مباحث البساتين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.أ"، 44 سنة، عاطل سبق اتهامه في 8 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض على المتهم، وشكل العميد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، فريق بحث أسفر عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وأرشد عن المسروقات التي أخفاها داخل منزله.

وأضاف المتهم أنه تخصص في السرقة بهذه الطرق.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.