ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب "افتعال المشاجرات" بالوراق

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت أجهزة أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، ربة منزل وعاطل كونوا تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب افتعال المشاجرات بمنطقة الوراق.

بدأت أحداث الواقعة حال مرور قوة أمنية من مباحث الوراق، لتفقد الحالة الأمنية، فاستغاث بهم الأهالي بتمكنهم من ضبط لصين بعد ارتكابهم واقعة سرقة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع ربة منزل قررت بأنه حال سيرها وبرفقتها طفلها قامت سيدة وشاب يسقلان دراجة نارية بافتعال مشاجرة معها وسرقوا هاتفها المحمول وحافظة نقودها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطهم.

وبمواجهة المهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصان آخران جاري استهدافهما للقبض عليهما، حُرر محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.