ضبط مخالفات بالمستشفى الجامعي ببني سويف في حملة للرقابة الإدارية

بني سويف ــ (مصراوي):

شنت الرقابة الإدارية ببني سويف بالتعاون مع مديرية الصحة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على المستشفى الجامعي برئاسة عضو مكتب الرقابة بالمحافظة.

ولاحظت الحملة ضعف التعقيم داخل اقسام المستشفى، وعدم التزام إدارة المستشفى بوسائل مكافحة العدوى، كذلك عدم ارتداء العاملين الأدوات العازلة للشعر واليدين والقدمين، ما قد يتسبب في نقل العدوي بين المرضى بالإضافة إلى تعطل بعض الأجهزة وعدم نظافة أقسام المستشفى المختلفة وسوء حالة دورات المياه وبعض الأقسام.

وفوجئت الحملة بتشغيل إدارة المستشفى لـ6 أسرة فقط داخل قسم العناية المركزة، بحجة العجز في الأطباء وطاقم التمريض، وهو ماتسبب في أزمة كبيرة لدى أهالي المحافظة.

وفوجئت الحملة بتعطل أجهزة التكييف داخل غرفة العناية المركزة، ما دفع إدارة المستشفى لفتح شبابيك العناية للتهوية وهو مايسمح بدخول الأتربة والحشرات ونقل العدوى بين المرضى.

وخلال الجولة استمع عضو الرقابة إلى شكوى مقدمة من نجل مريضة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها من قبل اللجنة، تبين تدهور حالتها الصحية نتيجة تعرض الجرح للتلوث الشديد والذي تسبب في التهابات متفرقة في الجسم، وتم حجزها داخل قسم النساء والتوليد رغم اعلان المستشفي اغلاقه منذ فترة.

وقرر عضو الرقابة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفين.