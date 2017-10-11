أخبار عاجلة

مساء الأنوار - توقعات جماهير الأهلي لنتيجة مباراة نهائي أبطال افريقيا ضد الوداد المغربي -
تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وزير الري والموارد المائية يصل أسيوط لتفقد القناطر الجديدة ومخرات السيول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الري والموارد المائية يصل أسيوط لتفقد القناطر الجديدة ومخرات السيول

12:59 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

وزير الري والموارد المائية يصل أسيوط لتفقد القناطر الجديدة ومخرات السيول

وزير الري والموارد المائية

أسيوط - أسامة صديق:

استقبل اليوم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، أثناء زيارته لمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، لتفقد آخر المستجدات بمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومتابعة مخرات السيول على مستوى المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور عواد أحمد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، وجوزيف حلمي وكيل وزارة الري بأسيوط، والمهندس حسين جلال، مدير الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة.

وقال الدسوقي خلال لقائه بوزير الرى والموارد المائية، إن المحافظة تشهد العديد من مشروعات الري القومية خلال الفترة الأخيرة التي تهدف إلى تحسين حالة الري، على رأسها مشروع قناطر أسيوط الجديدة الذي يخدم عقب الانتهاء منه مليون و650 ألف فدان زراعي على مستوى محافظات الصعيد بالإضافة إلى مشروع قناطر ديروط وغيرها من المشروعات مثل مخرات السيول في وادي الشيح وعرب العوامر.

وناقش محافظ أسيوط مع وزير الري مشكلة الاطماء الذي تتعرض له مأخذ مياه الشرب الخاصة بمحطات المياه في مراكز أبوتيج والفتح ومنفلوط وديروط، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الهيئة القومية لماه الشرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الري لايجاد حل نهائي وجذري لهذه المشكلة التي تستمر حتى الآن لمدة 3 أعوام.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية في لقائه مع محافظ أسيوط جهوزية مخرات السيول الموجودة بالمحافظة لاستقبال أي حالات هطول أمطار غزيرة أو حدوث حالات سيول أو طوارئ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أسيوط بلا صرف صحي.. خدمة غائبة عن 80 % من المحافظة ومشروعات لا تجد

    أخبار

  • إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط (صور)

    أخبار

  • بالصور - رئيس "ري أسوان" يتفقد إنشاء مخرات للسيول بتكلفة 56 مليون

    أخبار

  • حصاد 3558 فدان محاصيل صيفية في أسيوط

    أخبار

إعلان

294b113d07.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد