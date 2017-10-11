وزير الري والموارد المائية يصل أسيوط لتفقد القناطر الجديدة ومخرات السيول

أسيوط - أسامة صديق:

استقبل اليوم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، أثناء زيارته لمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، لتفقد آخر المستجدات بمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومتابعة مخرات السيول على مستوى المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور عواد أحمد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، وجوزيف حلمي وكيل وزارة الري بأسيوط، والمهندس حسين جلال، مدير الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة.

وقال الدسوقي خلال لقائه بوزير الرى والموارد المائية، إن المحافظة تشهد العديد من مشروعات الري القومية خلال الفترة الأخيرة التي تهدف إلى تحسين حالة الري، على رأسها مشروع قناطر أسيوط الجديدة الذي يخدم عقب الانتهاء منه مليون و650 ألف فدان زراعي على مستوى محافظات الصعيد بالإضافة إلى مشروع قناطر ديروط وغيرها من المشروعات مثل مخرات السيول في وادي الشيح وعرب العوامر.

وناقش محافظ أسيوط مع وزير الري مشكلة الاطماء الذي تتعرض له مأخذ مياه الشرب الخاصة بمحطات المياه في مراكز أبوتيج والفتح ومنفلوط وديروط، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الهيئة القومية لماه الشرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الري لايجاد حل نهائي وجذري لهذه المشكلة التي تستمر حتى الآن لمدة 3 أعوام.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية في لقائه مع محافظ أسيوط جهوزية مخرات السيول الموجودة بالمحافظة لاستقبال أي حالات هطول أمطار غزيرة أو حدوث حالات سيول أو طوارئ.