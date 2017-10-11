منح 104 درجات دكتوراه وماجستير بجامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، على الموافقة على منح 24 درجة دكتوراه و80 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور طارق الجمال، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن درجات الدكتوراه التي تم منحها بلغت 24 درجة شملت 6 درجات بكلية الطب و4 درجات بكل من كلية التمريض والتربية الرياضية و3 درجات بكلية التربية، ودرجة واحدة بكل من كليات الصيدلة، الهندسة، الزراعة، طب بيطري، الحقوق، ومعهد جنوب مصر للأورام وكلية التربية بفرع الجامعة بالوادي الجديد.

وفيما يخص درجات الماجستير شملت 80 درجة تضمنت 47 درجة بكلية الطب و5 درجات بكلية الهندسة و4 درجات بكلية التربية و3 درجات بكل من كليات العلوم، والتربية الرياضية، الخدمة الاجتماعية، التمريض، ومعهد جنوب مصر للأورام، إلى جانب درجتين بكل من كليات الزراعة، الطب البيطري، ودرجة واحدة بكل من كليات الآداب، التربية الرياضية، التربية النوعية، الحاسبات والمعلومات، وكلية التربية فرع الوادي الجديد.