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القبض على عاطل بحيازته 15 كيلو "بانجو" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطل بحيازته 15 كيلو "بانجو" في الشرقية

12:54 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مخدر البانجو

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مكتب مكافحة مُخدرات فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل؛ بحيازته كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المكتب.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "يوسف. الـ. ي" 22 عامًا، عاطل، مُقيم ببقرية "كفور نجم" التابعة لدائرة مركز الإبراهيمية؛ بحيازته 15 كيلو جرامًا من نبات "البانجو" المُخدر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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