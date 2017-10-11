بدء حملة للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ ابتدائي بالأقصر
بدء حملة للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ ابتدائي بالأقصر
12:49 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
الدكتور السيد أحمد عبدالجواد
الأقصر - (مصراوي):
أعلن الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن تنفيذ إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية خلال الفترة من 15 وحتى 26 أكتوبر الجاري.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم توزيع عقار المبندازول على كافة الوحدات الصحية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وكذلك سيتم الكشف على الطلاب في المدارس من خلال القوافل الطبية والفرق المدربة، وذلك في إطار الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية.
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