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بدء حملة للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ ابتدائي بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بدء حملة للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ ابتدائي بالأقصر

12:49 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

بدء حملة للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ ابتدائي بالأقصر

الدكتور السيد أحمد عبدالجواد

الأقصر - (مصراوي):

أعلن الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن تنفيذ إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية خلال الفترة من 15 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم توزيع عقار المبندازول على كافة الوحدات الصحية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وكذلك سيتم الكشف على الطلاب في المدارس من خلال القوافل الطبية والفرق المدربة، وذلك في إطار الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية.

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مصراوي Masrawy

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