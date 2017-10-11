برصاصة في الفم.. طبيب أسنان ألماظة انتحر داخل شقة خاله

كتب - فتحي سليمان:

لأسباب قرر أن يحتفظ بها لنفسه ودوافع أخفاها عن الجميع، ذهب طبيب الأسنان السبت الماضي لتفقد شقة خاله المسافر بالكويت فلم يخرج منها إلا جثة هامدة برصاصة أطلقها من مسدسه صوب فمه خرجت من رأسه.

المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، تلقى بلاغًا من بعض الأهالي بمنطقة ألماظة، بالعثور على جثة شاب داخل شقة أغلقها صاحبها لظروف سفره خارج البلاد؛ فانتقل إلى موقع البلاغ وعثر على جثة غارقة في الدماء ملقاة على ظهرها لشخص يدعى "طارق.د"، ٣٤ سنة، طبيب أسنان بعيادات كلية تجارة جامعة القاهرة، وعُثر على مسدس بجوار الجثة.

أمر العميد محمود هندي، رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، بانتداب المعمل الجنائي، وعلى الفور كشفت الأدلة الجنائية، أن الطبيب انتحر برصاصة أطلقها داخل فمه وخرجت من رأسه.

تحريات رجال المباحث دلت أن الطبيب متزوج ولديه فتاة، وأنه اعتاد أن يأتي لتفقد شقة خاله مرة كل شهر نظرًا لظروف سفره خارج مصر.

مصدر أمني بقسم شرطة مصر الجديدة، قال إن دوافع المجني عليه مازالت غامضة غير أن التحريات الأولية تُشير إلى أن خلافات عائلية بين المتوفي وأسرته هي دافعه للانتحار لكن هذه الدوافع لم تتأكد حتى الأن وتباشر نيابة مصر الجديدة التحقيقات في الواقعة.