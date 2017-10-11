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السفارة السعودية: السفير قطان يستجيب لمناشدة مصري في المملكة لإنقاذ ابنته

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مصراوي Masrawy

السفارة : السفير قطان يستجيب لمناشدة مصري في المملكة لإنقاذ ابنته

12:58 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

السفارة السعودية: السفير قطان يستجيب لمناشدة مصري في المملكة لإنقاذ ابنته

القاهرة – (مصراوي):
قال السفير السعودي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أحمد قطان إنه استجاب إلى مناشدة مواطن مصري مقيم ويعمل في المملكة أصيبت ابنته "أريج أحمد" بغيبوبة كاملة، وتدهورت حالتها بصورة كبيرة، وأنفق كل مدخراته عليها، وأكد حاجتها إلى ‏الرعاية العاجلة ونقلها إلى . ‏

وأوح بيان للسفارة السعودية بالقاهرة – تلقى مصراوي نسخة منه – الأربعاء، أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، كانت قد تواصلت مع السفير قطان بشأن هذه الحالة والذي قام بدوره بالتنسيق المباشر مع الجهات المسئولة بالمملكة، التي سارعت لإنهاء موقف الفتاة.

ونسقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع وزارة الصحة والسكان، لاستقبال الفتاة لعلاجها، حيث تم استقبالها بعربة إسعاف مجهزة لنقلها، وتوفير ‏سرير بوحدة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية، وتولى طاقم طبي من أمهر الأطباء متابعة الحالة، ‏وتقديم العلاج وعمل الفحوصات اللازمة – بحسب البيان.

وأعربت الوزيرة نبيلة مكرم، عن شكرها ‏العميق للسفير أحمد قطان، على جهوده الكبيرة وتعاونه المستمر معها.

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مصراوي Masrawy

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