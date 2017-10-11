أخبار عاجلة

مساء الأنوار - توقعات جماهير الأهلي لنتيجة مباراة نهائي أبطال افريقيا ضد الوداد المغربي -
تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"كيدهن عظيم".. ربة منزل تُحرض سائق وعاطلين على خطف تاجر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"كيدهن عظيم".. ربة منزل تُحرض سائق وعاطلين على خطف تاجر

12:43 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على 3 أشخاص؛ حاولوا خطف تاجر منظفات بتحريض من ربة منزل، مقابل 50 ألف جنيه، بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد. ح. ح" 37 عامًا، سائق، مُقيم بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، و"مصطفى. م. ر" 35 عامًا، و"محمد. ك. م. ح" 45 عامًا، عاطلين، مُقيمان بنزلة السمان بالهرم، حال استقلالهم السيارة رقم 194 "ر ن" ملك الأول، بمنطقة "الصحافة" بدائرة المركز، حيث تبين أن الثاني والثالث مُسجلان جنائيًا.

واعترف الثلاثة أنهم كانوا في طريقهم لمدينة بلبيس؛ لخطف "أشرف. م. م. ن" تاجر منظفات؛ بتحريض من "هبة. ف. ر" وشهرتها "أم حسين"، بسبب خلافات مالية بينها وبين المجني عليه، ومُقيمة بنزلة السمان، نظير 50 ألف جنيه.

وقدم المتهمين هاتف محمول عليه مكالمات مسجلة للاتفاق تؤكد اعترفاتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2714 إداري مشتول السوق لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو قبل ترويجها بالشرقية

    أخبار

  • القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية

    أخبار

  • العثور على "سورية" ونجلها مقتولين داخل مسكنهما بالعاشر من رمضان

    أخبار

  • أمن الشرقية يُحرر طبيبًا خطفه مجهولون لطلب فدية 2.5 مليون جنيه

    أخبار

إعلان

3e527ce58f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد