"كيدهن عظيم".. ربة منزل تُحرض سائق وعاطلين على خطف تاجر

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على 3 أشخاص؛ حاولوا خطف تاجر منظفات بتحريض من ربة منزل، مقابل 50 ألف جنيه، بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد. ح. ح" 37 عامًا، سائق، مُقيم بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، و"مصطفى. م. ر" 35 عامًا، و"محمد. ك. م. ح" 45 عامًا، عاطلين، مُقيمان بنزلة السمان بالهرم، حال استقلالهم السيارة رقم 194 "ر ن" ملك الأول، بمنطقة "الصحافة" بدائرة المركز، حيث تبين أن الثاني والثالث مُسجلان جنائيًا.

واعترف الثلاثة أنهم كانوا في طريقهم لمدينة بلبيس؛ لخطف "أشرف. م. م. ن" تاجر منظفات؛ بتحريض من "هبة. ف. ر" وشهرتها "أم حسين"، بسبب خلافات مالية بينها وبين المجني عليه، ومُقيمة بنزلة السمان، نظير 50 ألف جنيه.

وقدم المتهمين هاتف محمول عليه مكالمات مسجلة للاتفاق تؤكد اعترفاتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2714 إداري مشتول السوق لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.