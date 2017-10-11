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بالصور- نيابة أسوان تبدأ التحقيق في اعتداء مشرفي حضانة على رضيعة

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مصراوي Masrawy

نيابة أسوان تبدأ التحقيق في اعتداء مشرفي حضانة على رضيعة

12:38 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

نيابة أسوان تبدأ التحقيق في اعتداء مشرفي حضانة على رضيعة

بشرى قبل الاصابة

أسوان - (مصراوي):

بدأت نيابة أسوان اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات أسوان، التحقيق في واقعة اعتداء مشرفي حضانة تابعة للتضامن الاجتماعي بأسوان، على طفلة، بدنيًا وإحداث إصابات بها، في واقعة المحضر رقم 15687 جنح قسم أول أسوان.

وتقدم ولي أمر الطفلة "بشرى أحمد محمود حسين" تقدم ببلاغ لنيابة أسوان، يتهم فيها إدارة حضانة تابعة للتضامن الاجتماعي بأسوان، بالإهمال والتعدي بالضرب على ابنته الرضيعة، وعمرها عام وأربعة أشهر خلال تواجدها داخل الحضانة.

وحرر ولي أمر الطفلة، محضرًا بالواقعة بقسم شرطة أسوان أول، جاء فيه أنه عقب توجهه أمس الثلاثاء لاستلام طفلته من حضانة تابعة للتضامن الاجتماعي تسمى حضانة (النهضة الإسلامية) بمدينة أسوان، فوجئ بآثار واضحة للتعدي البدني على ابنته بالضرب، كما ظهرت آثار دماء على ملابسها وبأماكن متفرقة بالجسم، وخاصة بمنطقة الرقبة والرأس والبطن والظهر، وأضاف أنه بمواجهة مشرفات الحضانة، تهربوا من الوقعة، فيما تم نسبها إلى سقوط الطفلة على الأرض أثناء تواجدها بالحضانة.

وأشار إلى أنه مُصر على اثبات واقعة الاعتداء البدني عليها، للكشف عن ملابساتها ومحاسبة المقصرين ليكونوا عبرة لغيرهم.

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مصراوي Masrawy

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