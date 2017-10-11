بالصور.. محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات للموسم السياحي

الأقصر - (مصراوي):

عقد محمد بدر محافظ الأقصر اجتماعا موسعًا مع مسؤولى السياحة والآثار والأمن والصحة لمناقشة استعدادات الموسم السياحي الجديد.

وشدد بدر خلال الاجتماع على أهمية تحقيق أعلى مستويات للنظافة بما يليق بمكانة الأقصر والسيطرة على الباعة الجائلين في المناطق الأثرية بالبرين الشرقي والغربي بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني في محيط المناطق الأثرية.

ووجه محافظ الأقصر مسؤولي الصحة بضرورة شن الطب الوقائي بحملات تفتيشية على الفنادق والمطاعم لضمان جودة الأطعمة المقدمة للسياح لتجنب حدوث أي حالات تسمم.

يأتي ذلك في إطار استعداد الجهات المسؤولة لاستقبال الموسم السياحي الجديد، حيث شهدت المحافظة إقبالًا سياحيا خلال الأسبوع الماضي وتزايد في حجوزات الفنادق لرأس السنة وإجازة نصف العام.