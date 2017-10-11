الأحد.. الوادي الجديد تطلق حملة لمواجهة زواج القاصرات

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تطلق محافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة لمواجهة مشكلة الزواج المبكر وزواج القاصرات في منطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس، يوم الأحد المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري.

وأكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، نادية عزمي ويصا، لـ"مصراوي، أن الحملة تضم رجال الكنيسة والأزهر والأوقاف، لتوعية المزارعين وأسرهم بمخاطر الزواج المبكر، وتزويج الفتيات القاصرات في مناطق الاستصلاح الجديدة وهي قرى منطقة درب الأربعين جنوب واحة باريس.

وأضافت نادية، أن الحملة رصدت هذه المشكلة في بعض قرى مركزي الفرافرة وباريس، وجرى تنفيذ حملات إعلامية وتوعية لمركز الفرافرة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، على أن تتواصل فعاليات الحملة في قرى الأربعين، لما جرى رصده من ظهور المشكلة في هذه المناطق، خاصة بين المزارعين المتواجدين حيث أغلبهم من محافظات الصعيد المجاورة.